Zvyšte svůj online zážitek s iSharkVPN Accelerator a chraňte své soukromí pomocí funkce „Proč mám zapnutou kameru“

Už vás nebaví zpomalovat vaše internetové připojení, když to nejvíc potřebujete? Rozlučte se s ukládáním do vyrovnávací paměti a přivítejte bleskurychlé rychlost i s akcelerátor em isharkVPN.Naše technologie akcelerátoru funguje tak, že komprimuje data před jejich odesláním přes internet, čímž zkracuje dobu, kterou trvá, než data dorazí na místo určení. To znamená, že můžete streamovat videa, stahovat soubory a procházet web bez přerušení.Ale to není vše – isharkVPN také nabízí špičkové funkce ochrany soukromí a zabezpečení . Naše VPN šifruje váš internetový provoz, takže je prakticky nemožné, aby někdo špehoval vaše online aktivity . Navíc se servery ve více než 50 zemích můžete přistupovat k libovolnému obsahu odkudkoli na světě.Možná se teď ptáte: "Proč mám zapnutý fotoaparát?" No, to proto, že isharkVPN nabízí funkci zvanou „kill switch“. Tato funkce zajišťuje, že pokud vaše připojení VPN někdy klesne, vaše připojení k internetu bude okamžitě vypnuto, což zabrání potenciálnímu úniku vašich osobních údajů.Nespokojte se s pomalým a nezabezpečeným internetem. Upgradujte svou online zkušenost s akcelerátorem isharkVPN ještě dnes.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, proč je moje kamera zapnutá, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.