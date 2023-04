Udržujte svou historii vyhledávání v soukromí pomocí iSharkVPN Accelerator

2023-04-26 15:04:14

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a neustálé ukládání videí do vyrovnávací paměti? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN! S naší špičkovou technologií můžeme zvýšit rychlost vašeho internetu až o 70 %, což vám poskytne bleskově rychlé procházení a stahování.Ale to není vše, co isharkVPN nabízí. Také upřednostňujeme vaše online zabezpečení a šifrujeme veškerou vaši online aktivitu, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny. Navíc s naším snadno použitelným rozhraním se můžete připojit k našim serverům jediným kliknutím.Když už mluvíme o online soukromí, přemýšleli jste někdy nad tím, proč se vaše historie vyhledávání Google neodstraňuje? Mnoho uživatelů internetu věří, že vymazáním jejich historie prohlížení vymažete všechny stopy po jejich online aktivitě, ale to nemusí být nutně pravda. Váš poskytovatel internetových služeb (ISP) a dokonce i samotný Google mohou stále sledovat a ukládat vaši historii vyhledávání, i když ji smažete ze svého prohlížeče.To je místo, kde přichází isharkVPN. Šifrováním vaší online aktivity a jejím směrováním přes naše zabezpečené servery můžete být v klidu s vědomím, že vaše soukromí je chráněno. A s naším akcelerátorem zažijete bleskovou rychlost prohlížení a přitom zůstanete zcela anonymní.Tak proč čekat? Zaregistrujte se k isharkVPN ještě dnes a zažijte dokonalou kombinaci rychlosti a zabezpečení.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, proč se moje historie vyhledávání Google nesmaže, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.