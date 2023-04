Uvolněte sílu internetu s iSharkVPN Accelerator

2023-04-26 10:25:12

Vzhledem k tomu, že se internet stal nezbytnou součástí našeho každodenního života, důležitost síťové neutrality je stále důležitější. Síťová neutralita odkazuje na zásadu, že s veškerým internetovým provozem by se mělo zacházet stejně, bez diskriminace nebo zvýhodňování. Tento princip zajišťuje, že všichni mají rovný přístup k internetu, což je zásadní pro zachování svobodného a otevřeného internetu.V isharkVPN věříme v důležitost síťové neutrality a jsme hrdí na to, že můžeme našim zákazníkům nabídnout funkci akcelerátor u, která může pomoci zvýšit rychlost internetu a zároveň zajistit dodržování zásad síťové neutrality.S naší funkcí akcelerátoru mohou zákazníci využívat vyšší rychlosti internetu pro streamování, hraní her a stahování obsahu. Na rozdíl od jiných poskytovatelů VPN však funkce akcelerátoru isharkVPN nediskriminuje žádný typ internetového provozu. To znamená, že naši zákazníci mohou využívat vyšší rychlosti pro všechny typy internetových aktivit, bez jakéhokoli zvýhodňování určitých typů provozu.Pomocí naší funkce akcelerátoru mohou naši zákazníci využívat vyšší rychlosti internetu, aniž by museli slevovat ze zásad síťové neutrality. To je důležité, protože bez síťové neutrality by poskytovatelé internetových služeb mohli potenciálně diskriminovat určité typy provozu a upřednostňovat své vlastní služby před ostatními. To by mohlo vést k méně rozmanitému a méně otevřenému internetu, což by bylo škodlivé jak pro spotřebitele, tak pro podniky.Pokud tedy hledáte poskytovatele VPN, který oceňuje zásady síťové neutrality a zároveň nabízí rychlou a spolehlivou službu, nehledejte nic jiného než isharkVPN. Naše funkce akcelerátoru zajišťuje, že si naši zákazníci užívají vyšší rychlosti internetu, aniž by slevovali ze zásad síťové neutrality, což z něj činí perfektní volbu pro každého, kdo si chce užít bezplatný a otevřený internet.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, proč je síťová neutralita důležitá, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.