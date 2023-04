Zvyšte svůj dosah Wi-Fi pomocí iSharkVPN Accelerator

2023-04-25 20:52:33

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a omezený dosah Wi-Fi doma nebo v kanceláři? Nehledejte nic jiného než iShark VPN Accelerator.Toto výkon né zařízení kombinuje výhody VPN a prodlužovače dosahu Wi-Fi, aby vám poskytlo bleskové rychlosti internetu s prodlouženým dosahem. S iSharkVPN Accelerator se můžete rozloučit s ukládáním videí do vyrovnávací paměti a nízkou rychlostí stahování.Nejen, že zvýší váš dosah Wi-Fi, ale také zašifruje váš internetový provoz šifrováním na vojenské úrovni. To zajišťuje, že vaše online aktivity jsou v bezpečí před zvědavýma očima, hackery a kyberzločinci.iSharkVPN Accelerator se snadno používá a lze jej nastavit během několika minut. Jednoduše jej zapojte do elektrické zásuvky a připojte ke stávajícímu routeru. Zařízení automaticky optimalizuje vaše internetové připojení a zvyšuje dosah Wi-Fi.S iSharkVPN Accelerator si můžete užít rychlý a bezpečný přístup k internetu na všech svých zařízeních, včetně notebooků, smartphonů a tabletů. Můžete také připojit více zařízení současně, aniž by došlo ke zpoždění nebo zpomalení rychlosti.Ať už pracujete z domova, streamujete své oblíbené pořady nebo hrajete online hry, iSharkVPN Accelerator vás pokryje. Rozlučte se s pomalými rychlostmi internetu a omezeným dosahem Wi-Fi a upgradujte na iSharkVPN Accelerator ještě dnes.Zažijte svobodu rychlého, bezpečného a spolehlivého internetu s iSharkVPN Accelerator. Objednejte si své zařízení nyní a užívejte si výhod VPN a prodlužovače dosahu Wi-Fi v jednom.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete dosahovat Wi-Fi, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.