Pokud hledáte službu VPN, která vám pomůže zrychlit připojení k internetu, pak je pro vás akcelerátor isharkVPN ideální volbou. Díky své nejmodernější technologii vám akcelerátor isharkVPN může pomoci zvýšit rychlost vašeho internetu až o 50 %. Ať už prohlížíte web, streamujete videa nebo hrajete online, akcelerátor isharkVPN vám pomůže vytěžit maximum z vašeho internetového připojení.Ale proč byste potřebovali službu VPN, která může zvýšit rychlost vašeho internetu? No, pokud jste někdo, kdo často používá internet k práci nebo zábavě, pak víte, jak frustrující může být, když je vaše internetové připojení pomalé. Nízká rychlost internetu může vést k ukládání videí do vyrovnávací paměti, dlouhé době načítání a dokonce i k porušení dat. S akcelerátorem isharkVPN se můžete rozloučit s pomalými rychlostmi internetu a pozdravit bleskově rychlé připojení.Ale to není vše. S nedávným oznámením, že Wickr uzavírá svou aplikaci pro bezpečné zasílání zpráv, mnoho lidí hledá novou platformu pro bezpečné zasílání zpráv. Naštěstí isharkVPN nabízí svou vlastní zabezpečenou aplikaci pro zasílání zpráv isharkMessenger. S isharkMessenger můžete odesílat a přijímat zprávy s end-to-end šifrováním, což zajišťuje, že vaše zprávy jsou v bezpečí před zvědavýma očima.Tak na co čekáš? Pokud hledáte službu VPN, která vám pomůže zrychlit připojení k internetu, a aplikaci pro bezpečné zasílání zpráv, která nahradí Wickr, pak je pro vás isharkVPN ideální volbou. Zaregistrujte se k isharkVPN ještě dnes a zažijte výhody rychlého a bezpečného připojení k internetu.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete zavírat, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.