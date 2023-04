Zvyšte rychlost svého internetu pomocí iSharkVPN Accelerator a Windows 10 Deaktivujte IPv6

2023-04-24 18:47:41

Už vás nebaví pomalá rychlost internetu a ukládání do vyrovnávací paměti, když se snažíte streamovat své oblíbené pořady nebo hrát online hry? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN.S akcelerátorem isharkVPN můžete obejít omezení internetu a zrychlit připojení k internetu. To znamená rychlejší stahování a odesílání a plynulejší streamování a hraní her.Ale co když používáte Windows 10 a zažíváte pomalé rychlosti internetu kvůli IPv6? Žádný problém – jednoduše deaktivujte IPv6 v nastavení sítě a nechejte řízení isharkVPN akcelerátoru.Zakázáním IPv6 budete upřednostňovat provoz IPv4, což je akcelerátor isharkVPN navržený k optimalizaci. Tato kombinace deaktivace IPv6 a použití akcelerátoru isharkVPN může způsobit revoluci ve vašem používání internetu a učinit z pomalé rychlosti minulostí.Nespokojte se s nižšími než hvězdnými rychlostmi internetu. Vyzkoušejte akcelerátor isharkVPN a vypněte IPv6 ještě dnes pro rychlejší a plynulejší online zážitek Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete Windows 10 zakázat ipv6, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.