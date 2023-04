Zvyšte rychlost svého internetu pomocí akcelerátoru isharkVPN a Windows MTU Change

2023-04-24 18:54:22

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a neustálé ukládání do vyrovnávací paměti při streamování vašich oblíbených pořadů? Nehledejte nic jiného než iSharkVPN Accelerator. Náš výkon ný software je navržen tak, aby optimalizoval vaše připojení k internetu a zlepšil váš zážitek z prohlížení.Jednou z klíčových funkcí iSharkVPN Accelerator je jeho schopnost změnit MTU (maximální přenosovou jednotku) ve Windows. Může se to zdát jako složitý technický termín, ale v podstatě to znamená, že náš software dokáže upravit množství dat přenášených mezi vaším zařízením a internetem.Změnou MTU může iSharkVPN Accelerator snížit množství dat, která je třeba posílat tam a zpět, což vede k rychlejšímu internetu a efektivnějšímu přenosu dat. To je užitečné zejména pro streamování video obsahu, hraní online her a další činnosti, které vyžadují vysokorychlostní připojení k internetu.Další výhodou iSharkVPN Accelerator je, že bezproblémově spolupracuje se službou VPN iSharkVPN. Použitím naší VPN ve spojení s akcelerátor em si můžete užívat vylepšeného zabezpečení a soukromí a zároveň zažít bleskově rychlé internetové rychlosti.Pokud vás tedy nebaví pomalý internet a neustálé ukládání do vyrovnávací paměti, vyzkoušejte iSharkVPN Accelerator. Se svými výkonnými optimalizačními nástroji a snadno použitelným rozhraním je to perfektní řešení pro každého, kdo chce zlepšit své internetové zkušenosti.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete Windows změnit mtu, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.