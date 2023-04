Zvyšte rychlost internetu pomocí iSharkVPN Accelerator ve Windows deaktivací IPv6

2023-04-24 14:01:19

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a ukládání videí do vyrovnávací paměti? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN.Pomocí akcelerátoru isharkVPN si můžete užít bleskově rychlé internetové rychlosti a zažít streamování bez vyrovnávací paměti. Naše pokročilá technologie optimalizuje vaše internetové připojení snížením latence a zvýšením propustnosti.Ale to není vše – věděli jste, že deaktivace IPv6 na vašem zařízení s Windows může také zvýšit rychlost internetu ? IPv6 je novější verze internetového protokolu, která může způsobit problémy s kompatibilitou s některými zařízeními a zpomalit vaše připojení.Naštěstí je zakázání IPv6 ve Windows snadné. Jednoduše přejděte do nastavení sítě, klikněte na „Změnit možnosti adaptéru“, klikněte pravým tlačítkem na síťové připojení a vyberte „Vlastnosti“. Odtud zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky „Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)“ a klikněte na „OK“.Kombinací akcelerátoru isharkVPN s deaktivací IPv6 na vašem zařízení se systémem Windows můžete odemknout bleskově rychlé internetové rychlosti a užít si bezproblémový online zážitek. Nečekejte – vyzkoušejte akcelerátor isharkVPN ještě dnes!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete Windows zakázat ipv6, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.