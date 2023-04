Zvyšte svůj výkon VPN pomocí akcelerátoru isharkVPN a příkazů Windows PowerShell

2023-04-24 14:07:08

V dnešní digitální společnosti jsou soukromí a bezpečnost online důležitější než kdy jindy. S nárůstem kybernetických útoků a online sledování se stalo zásadní chránit naše online aktivity před zvědavýma očima. Proto se služby VPN , jako je iSharkVPN, staly tak populárními a poskytují bezpečné a soukromé připojení k internetu.Ale co kdybyste mohli své zkušenosti s iSharkVPN ještě vylepšit? Zde přichází na řadu akcelerátor iSharkVPN. Využitím této funkce mohou uživatelé využívat vyšší rychlost i internetu, díky čemuž je jejich prohlížení plynulejší a efektivnější.A nejlepší část? Akcelerátor iSharkVPN lze snadno povolit pomocí příkazů prostředí Windows PowerShell. Pomocí několika jednoduchých kroků mohou uživatelé posunout své online zabezpečení a rychlost na další úroveň.Nejprve v počítači otevřete aplikaci Windows PowerShell. Dále zadejte příkaz "Get-NetAdapter" pro zobrazení seznamu vašich síťových adaptérů. Najděte adaptér, který odpovídá vašemu připojení iSharkVPN, a poznamenejte si jeho název.Poté zadejte příkaz "Set-NetAdapterAdvancedProperty" následovaný názvem adaptéru a názvem vlastnosti "EthernetPortProperty". Nastavte vlastnost na "EthernetPortReserved" a stiskněte Enter.Nakonec zadejte příkaz „Get-NetAdapterAdvancedProperty“ následovaný názvem adaptéru a názvem vlastnosti „EthernetPortProperty“. Ujistěte se, že vlastnost je nastavena na "EthernetPortReserved" a máte hotovo!Pomocí těchto jednoduchých příkazů prostředí Windows PowerShell mohou uživatelé iSharkVPN aktivovat funkci akcelerátoru a užívat si vyšší rychlosti internetu, aniž by museli obětovat své online zabezpečení a soukromí.Tak na co čekáš? Využijte funkci akcelerátoru iSharkVPN ještě dnes a zažijte maximální soukromí a rychlost online.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete příkazy Windows powershell, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.