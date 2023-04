Zvyšte rychlost VPN pomocí iSharkVPN Accelerator: Srovnání WireGuard vs OpenVPN

2023-04-24 01:52:49

Pokud hledáte službu VPN , která poskytuje rychlý a bezpečný přístup k internetu, isharkVPN rozhodně stojí za zvážení. Jednou z jeho nejvýraznějších funkcí je jeho akcelerační technologie, která optimalizuje vaše internetové připojení a poskytuje rychlejší prohlížení a streamování.Ale to, co odlišuje isharkVPN od ostatních služeb VPN na trhu, je použití protokolu WireGuard. WireGuard je nový, extrémně rychlý a bezpečný protokol VPN, který byl navržen tak, aby nabízel lepší výkon než OpenVPN.Zatímco OpenVPN je široce používán a považován za spolehlivý protokol VPN, může být o něco pomalejší než někteří jeho novější konkurenti, zejména pokud jde o mobilní zařízení. WireGuard na druhou stranu poskytuje vynikající rychlost i a je optimalizován pro mobilní i desktopové platformy. Protokol je také efektivnější z hlediska využití zdrojů, což znamená, že může fungovat na zařízeních s nižším výkonem, aniž by obětoval výkon.Proč si tedy vybrat isharkVPN s WireGuard před OpenVPN? Pro začátek nabízí WireGuard lepší rychlost a výkon, zejména pokud jde o mobilní zařízení. Kromě toho je WireGuard považován za bezpečnější než OpenVPN, protože používá nejmodernější šifrovací algoritmy a byl důkladně auditován nezávislými bezpečnostními experty.Celkově je isharkVPN s WireGuard vynikající volbou pro každého, kdo oceňuje rychlost a bezpečnost ve své službě VPN. Ať už chcete rychleji procházet web, streamovat video obsah bez ukládání do vyrovnávací paměti nebo jednoduše udržet svou online aktivitu v soukromí a zabezpečení , isharkVPN s WireGuard je spolehlivé a efektivní řešení.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete drátovou ochranu vs openvpn, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.