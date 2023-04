Entfesseln Sie die Kraft des Internets mit iSharkVPN Accelerator

2023-04-26 10:36:03

Da das Internet zu einem wesentlichen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden ist, wird die Bedeutung der Netzneutralität immer wichtiger. Netzneutralität bezieht sich auf das Prinzip, dass der gesamte Internetverkehr gleich behandelt werden sollte, ohne Diskriminierung oder Bevorzugung. Dieses Prinzip stellt sicher , dass jeder den gleichen Zugang zum Internet hat, was für die Aufrechterhaltung eines freien und offenen Internets von entscheidender Bedeutung ist.Wir bei ishark VPN glauben an die Bedeutung der Netzneutralität und sind stolz darauf, unseren Kunden eine Beschleunigungsfunktion anbieten zu können, die dazu beitragen kann, die Internetgeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Prinzipien der Netzneutralität eingehalten werden.Mit unserer Beschleunigungsfunktion können Kunden schnellere Internetgeschwindigkeiten zum Streamen, Spielen und Herunterladen von Inhalten genießen. Aber im Gegensatz zu anderen VPN-Anbietern diskriminiert die Beschleunigungsfunktion von isharkVPN keine Art von Internetverkehr. Dies bedeutet, dass unsere Kunden schnellere Geschwindigkeit en für alle Arten von Internetaktivitäten genießen können, ohne bestimmte Arten von Datenverkehr zu bevorzugen.Durch die Verwendung unserer Beschleunigungsfunktion können unsere Kunden schnellere Internetgeschwindigkeiten genießen, ohne die Grundsätze der Netzneutralität zu beeinträchtigen. Dies ist wichtig, da Internetdienstanbieter ohne Netzneutralität potenziell bestimmte Arten von Datenverkehr diskriminieren und ihre eigenen Dienste gegenüber anderen bevorzugen könnten. Dies könnte zu einem weniger vielfältigen und weniger offenen Internet führen, was sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen nachteilig wäre.Wenn Sie also nach einem VPN-Anbieter suchen, der die Prinzipien der Netzneutralität schätzt und dennoch einen schnellen und zuverlässigen Service bietet, sind Sie bei isharkVPN genau richtig. Unsere Accelerator-Funktion stellt sicher, dass unsere Kunden schnellere Internetgeschwindigkeiten genießen, ohne die Prinzipien der Netzneutralität zu beeinträchtigen, und ist damit die perfekte Wahl für alle, die ein kostenloses und offenes Internet genießen möchten.Wie verwende ich isharkVPN?isharkVPN ist kostenlos für Windows, Android und iOS verfügbar. Hier sind die Schritte zur Verwendung von isharkVPN:1. Rufen Sie die offizielle Website von isharkVPN auf, um den Client herunterzuladen;2. Greifen Sie auf das Servermenü zu und wählen Sie Ihr neues virtuelles Land aus, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“;3. Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Verbindung erfolgreich ist, können Sie Ihre IP-Adresse verbergen, und Ihr Internetverkehr wird durch VPN-Verschlüsselung geschützt.4. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Verbindung nicht schnell genug ist, befinden Sie sich möglicherweise auf einem überlasteten Server. Der Serverwechsel ist einfach und dauert nur wenige Sekunden.Mit isharkVPN können Sie warum Netzneutralität wichtig ist, 100 % sicheres Surfen genießen und Ihre IP verbergen. Seien Sie versichert, dass das virtuelle private Netzwerk isharkVPN niemals Nutzungsprotokolle führen wird.