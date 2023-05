Blog Blog > Proteja su identidad en línea con iSharkVPN Accelerator y What Is My IP for Router

Proteja su identidad en línea con iSharkVPN Accelerator y What Is My IP for Router



¿Estás cansado de las velocidades lentas de Internet y el almacenamiento en búfer constante? ¿Quieres transmitir tus programas y películas favoritos sin interrupciones? ¡No busque más allá de isharkVPN, la solución definitiva para Internet de alta velocidad!



La tecnología



Pero eso no es todo: isharkVPN también ofrece total privacidad y



¡Y si está usando un enrutador, isharkVPN también lo tiene cubierto! Con la función "¿Cuál es mi IP para el enrutador?", puede encontrar fácilmente la dirección IP de su enrutador y configurar su VPN en consecuencia.



¿Entonces, Qué esperas? ¡Regístrese en isharkVPN hoy y experimente lo último en navegación segura y de alta velocidad por Internet!



¿Cómo usar isharkVPN?



isharkVPN está disponible de forma gratuita en Windows, Android e iOS. Estos son los pasos para usar isharkVPN:



1. Ingrese al sitio web oficial de isharkVPN para descargar el cliente;



2. Acceda al menú del servidor y seleccione su nuevo país virtual, haga clic en el botón de conexión;



3. Después de confirmar que la conexión es exitosa, puede ocultar su IP y su tráfico de Internet estará protegido por el cifrado VPN;



4. Si cree que su conexión no es lo suficientemente rápida, es posible que se encuentre en un servidor congestionado. Cambiar de servidor es fácil y solo lleva unos segundos.



