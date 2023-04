Diga adiós a las llamadas no deseadas con isharkVPN Accelerator: una guía completa

2023-04-27 12:39:18

Si eres alguien que está constantemente bombardeado con llamadas de spam, no estás solo. De hecho, se estima que los estadounidenses reciben casi 4 mil millones de llamadas automáticas cada mes. Es frustrante, requiere mucho tiempo e incluso puede ser peligroso si cae en una estafa.Pero, ¿alguna vez se ha detenido a pensar en cómo estos spammers obtienen su número? A menudo, se debe a que su información personal se ha filtrado o vendido a empresas de terceros. Aquí es donde entra en juego el acelerador isharkVPN.Con el acelerador isharkVPN, puede proteger su privacidad en línea y evitar que su información personal se comparta con terceros no deseados. Al cifrar su conexión a Internet y enmascarar su dirección IP, el acelerador isharkVPN garantiza que su actividad en línea permanezca privada y segura.No solo eso, sino que el acelerador isharkVPN también puede mejorar su velocidad de Internet al reducir el almacenamiento en búfer y la latencia. Esto hace que la transmisión de videos y la descarga de archivos sean muy sencillas.Entonces, si está cansado de recibir constantes llamadas de spam y desea tomar el control de su privacidad en línea, considere probar el acelerador isharkVPN. Es una pequeña inversión que puede tener un gran impacto en su vida diaria.¿Cómo usar isharkVPN?isharkVPN está disponible de forma gratuita en Windows, Android e iOS. Estos son los pasos para usar isharkVPN:1. Ingrese al sitio web oficial de isharkVPN para descargar el cliente;2. Acceda al menú del servidor y seleccione su nuevo país virtual, haga clic en el botón de conexión;3. Después de confirmar que la conexión es exitosa, puede ocultar su IP y su tráfico de Internet estará protegido por el cifrado VPN;4. Si cree que su conexión no es lo suficientemente rápida, es posible que se encuentre en un servidor congestionado. Cambiar de servidor es fácil y solo lleva unos segundos.Con isharkVPN puedes saber por qué tengo tantas llamadas no deseadas, disfrutar de una navegación 100 % segura y ocultar tu IP. Tenga la seguridad de que la red privada virtual isharkVPN nunca mantendrá ningún registro de uso.