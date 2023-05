Augmentez votre vitesse Internet avec iSharkVPN Accelerator et QoS

2023-05-09 19:07:40

Présentation d'iShark VPN Accelerator - la solution ultime pour des expériences en ligne plus rapides et plus fluides ! Dites adieu au chargement lent des pages, à la mise en mémoire tampon des vidéos et aux jeux en retard grâce à notre technologie de pointe qui optimise votre connexion Internet et améliore vos performances de navigation, de streaming et de jeu.Ce qui distingue iSharkVPN Accelerator des autres services VPN est sa fonction avancée de qualité de service (QoS), qui donne la priorité à votre trafic en ligne et alloue de la bande passante à vos applications les plus importantes. La qualité de service garantit que votre connexion Internet est toujours réactive et stable, même pendant les heures de pointe ou en cas d'utilisation intensive. Avec iSharkVPN Accelerator, vous pouvez profiter d'un streaming fluide, de jeux ininterrompus et de téléchargements plus rapides sans compromettre votre sécurité et votre confidentialité en ligne.Comment fonctionne la qualité de service ? Il fonctionne en catégorisant votre trafic Internet en différents types, tels que le streaming vidéo, les jeux en ligne, la navigation Web, le partage de fichiers, etc. Chaque type de trafic a son propre niveau de priorité et iSharkVPN Accelerator attribue la quantité appropriée de bande passante à chaque type en fonction de sa priorité. Par exemple, le trafic de streaming vidéo peut avoir une priorité plus élevée que le trafic de navigation Web, donc iSharkVPN Accelerator allouera plus de bande passante au streaming vidéo pour assurer une lecture fluide et moins de mise en mémoire tampon.En plus de la QoS, iSharkVPN Accelerator offre également une gamme d'autres fonctionnalités pour améliorer votre expérience en ligne, telles que :- Serveurs rapides et sécurisés dans plusieurs pays- Utilisation illimitée de la bande passante et des données- Pas de journalisation de vos activités en ligne- Protocoles de cryptage et de sécurité avancés- Applications faciles à utiliser pour tous les appareilsQue vous soyez un utilisateur Internet occasionnel, un joueur inconditionnel ou un passionné de streaming, iSharkVPN Accelerator a tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre expérience en ligne au niveau supérieur. Essayez-le aujourd'hui et découvrez la différence !Comment utiliser isarkVPN ?isharkVPN est disponible gratuitement sur Windows, Android et iOS. Voici les étapes pour utiliser isarkVPN :1. Entrez sur le site officiel d'isharkVPN pour télécharger le client ;2. Accédez au menu du serveur et sélectionnez votre nouveau pays virtuel, cliquez sur le bouton de connexion ;3. Après avoir confirmé que la connexion est réussie, vous pouvez masquer votre adresse IP et votre trafic Internet sera protégé par un cryptage VPN.4. Si vous pensez que votre connexion n'est pas assez rapide, vous êtes peut-être sur un serveur congestionné. Changer de serveur est simple et ne prend que quelques secondes.Avec isharkVPN, vous pouvez utiliser qos, profiter d'une navigation 100% sécurisée et masquer votre adresse IP. Rassurez-vous, le réseau privé virtuel isharkVPN ne conservera jamais de journaux d'utilisation.