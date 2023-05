Obtenez des vitesses Internet ultra rapides avec iSharkVPN Accelerator et SSTP

2023-05-09 09:20:11

Présentation de la solution ultime de réseau privé virtuel - iSharkVPN Accelerator !Êtes-vous fatigué des vitesse s Internet lentes et de l'accès limité aux sites Web et au contenu en ligne ? Ne cherchez pas plus loin que l' accélérateur iSharkVPN. Avec iSharkVPN Accelerator, vous pouvez profiter de vitesses Internet ultra-rapides, d'une bande passante illimitée et d'un accès illimité aux sites Web et au contenu du monde entier !Mais qu'est-ce qui distingue iSharkVPN Accelerator des autres solutions de réseau privé virtuel (VPN) ? La réponse est simple : SSTP.SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) est un protocole VPN hautement sécurisé qui crypte votre activité en ligne et vous permet de contourner facilement les pare-feu et les restrictions de géolocalisation. Contrairement à d'autres protocoles VPN comme PPTP et L2TP, SSTP est très résistant au blocage VPN, ce qui en fait le choix parfait pour les utilisateurs dans les pays où les lois sur la censure d'Internet sont strictes.Non seulement iSharkVPN Accelerator utilise le protocole SSTP hautement sécurisé, mais il offre également des fonctionnalités avancées telles que le split tunneling, qui vous permet d'acheminer uniquement un trafic spécifique via le VPN, et un kill switch, qui garantit que votre activité en ligne reste sécurisée même dans le cas d'une déconnexion VPN.Alors pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à iSharkVPN Accelerator dès aujourd'hui et profitez de vitesses Internet ultra-rapides et d'un accès illimité aux sites Web et au contenu du monde entier. Dites adieu à la censure sur Internet et bonjour à la liberté en ligne avec iSharkVPN Accelerator et SSTP !Comment utiliser isarkVPN ?isharkVPN est disponible gratuitement sur Windows, Android et iOS. Voici les étapes pour utiliser isarkVPN :1. Entrez sur le site officiel d'isharkVPN pour télécharger le client ;2. Accédez au menu du serveur et sélectionnez votre nouveau pays virtuel, cliquez sur le bouton de connexion ;3. Après avoir confirmé que la connexion est réussie, vous pouvez masquer votre adresse IP et votre trafic Internet sera protégé par un cryptage VPN.4. Si vous pensez que votre connexion n'est pas assez rapide, vous êtes peut-être sur un serveur congestionné. Changer de serveur est simple et ne prend que quelques secondes.Avec isharkVPN, vous pouvez ce qui est sstp, profiter d'une navigation 100% sécurisée et masquer votre IP. Rassurez-vous, le réseau privé virtuel isharkVPN ne conserver a jamais de journaux d'utilisation.