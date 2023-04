Gardez votre historique de recherche privé avec iSharkVPN Accelerator

2023-04-26 16:13:04

Êtes-vous fatigué des vitesse s Internet lentes et des vidéos constamment mises en mémoire tampon? Ne cherchez pas plus loin que l' accélérateur isharkVPN ! Grâce à notre technologie de pointe, nous pouvons augmenter votre vitesse Internet jusqu'à 70 %, vous offrant des capacités de navigation et de téléchargement ultra-rapides.Mais ce n'est pas tout ce qu'isharkVPN a à offrir. Nous donnons également la priorité à votre sécurité en ligne, chiffrant toutes vos activités en ligne pour garantir la protection de vos informations personnelles. De plus, grâce à notre interface facile à utiliser, vous pouvez vous connecter à nos serveurs en un seul clic.En parlant de confidentialité en ligne, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre historique de recherche Google ne se supprimait pas ? De nombreux internautes pensent qu'effacer leur historique de navigation effacera toute trace de leur activité en ligne, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Votre fournisseur d'accès Internet (FAI) et même Google eux-mêmes peuvent toujours suivre et stocker votre historique de recherche, même si vous le supprimez de votre navigateur.C'est là qu'isharkVPN entre en jeu. En chiffrant votre activité en ligne et en l'acheminant via nos serveurs sécurisés, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que votre vie privée est protégée. Et avec notre accélérateur, vous bénéficierez de vitesses de navigation ultra-rapides tout en restant totalement anonyme.Alors pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à isharkVPN aujourd'hui et découvrez la combinaison ultime de vitesse et de sécurité.Comment utiliser isarkVPN ?isharkVPN est disponible gratuitement sur Windows, Android et iOS. Voici les étapes pour utiliser isarkVPN :1. Entrez sur le site officiel d'isharkVPN pour télécharger le client ;2. Accédez au menu du serveur et sélectionnez votre nouveau pays virtuel, cliquez sur le bouton de connexion ;3. Après avoir confirmé que la connexion est réussie, vous pouvez masquer votre adresse IP et votre trafic Internet sera protégé par un cryptage VPN.4. Si vous pensez que votre connexion n'est pas assez rapide, vous êtes peut-être sur un serveur congestionné. Changer de serveur est simple et ne prend que quelques secondes.Avec isharkVPN, vous pouvez pourquoi mon historique de recherche Google ne se supprime pas, profiter d'une navigation 100% sécurisée et masquer votre adresse IP. Rassurez-vous, le réseau privé virtuel isharkVPN ne conservera jamais de journaux d'utilisation.