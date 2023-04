2023-04-26 11:18:43

Comme Internet est devenu un élément essentiel de notre vie quotidienne, l'importance de la neutralité du net est devenue de plus en plus importante. La neutralité du net fait référence au principe selon lequel tout le trafic Internet doit être traité de la même manière, sans discrimination ni favoritisme. Ce principe garantit que chacun a un accès égal à Internet, ce qui est crucial pour le maintien d'un Internet libre et ouvert.Chez isharkVPN, nous croyons en l'importance de la neutralité du net et nous sommes fiers d'offrir à nos clients une fonction d'accélération qui peut aider à augmenter les vitesse s d'Internet tout en garantissant le respect des principes de neutralité du net.Grâce à notre fonction d' accélérateur , les clients peuvent profiter de vitesses Internet plus rapides pour le streaming, les jeux et le téléchargement de contenu. Mais contrairement à d'autres fournisseurs de VPN, la fonction d'accélération d'isharkVPN ne discrimine aucun type de trafic Internet. Cela signifie que nos clients peuvent profiter de vitesses plus rapides pour tous les types d'activités Internet, sans aucun favoritisme envers certains types de trafic.En utilisant notre fonction d'accélérateur, nos clients peuvent profiter de vitesses Internet plus rapides sans compromettre les principes de neutralité du net. Ceci est important, car sans neutralité du net, les fournisseurs de services Internet pourraient potentiellement discriminer certains types de trafic, favorisant leurs propres services par rapport aux autres. Cela pourrait conduire à un Internet moins diversifié et moins ouvert, ce qui serait préjudiciable à la fois aux consommateurs et aux entreprises.Donc, si vous recherchez un fournisseur VPN qui valorise les principes de neutralité du net tout en offrant un service rapide et fiable, ne cherchez pas plus loin que isharkVPN. Notre fonction d'accélérateur garantit que nos clients bénéficient de vitesses Internet plus rapides sans compromettre les principes de neutralité du net, ce qui en fait le choix parfait pour tous ceux qui souhaitent profiter d'un Internet gratuit et ouvert.Comment utiliser isarkVPN ?isharkVPN est disponible gratuitement sur Windows, Android et iOS. Voici les étapes pour utiliser isarkVPN :1. Entrez sur le site officiel d'isharkVPN pour télécharger le client ;2. Accédez au menu du serveur et sélectionnez votre nouveau pays virtuel, cliquez sur le bouton de connexion ;3. Après avoir confirmé que la connexion est réussie, vous pouvez masquer votre adresse IP et votre trafic Internet sera protégé par un cryptage VPN.4. Si vous pensez que votre connexion n'est pas assez rapide, vous êtes peut-être sur un serveur congestionné. Changer de serveur est simple et ne prend que quelques secondes.Avec isharkVPN, vous pouvez pourquoi la neutralité du net est importante, profiter d'une navigation 100% sécurisée et masquer votre adresse IP. Rassurez-vous, le réseau privé virtuel isharkVPN ne conservera jamais de journaux d'utilisation.