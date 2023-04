Boostez vos performances VPN avec isharkVPN Accelerator et les commandes Windows PowerShell

2023-04-24 15:02:19

Dans la société numérique d'aujourd'hui, la confidentialité et la sécurité en ligne sont plus importantes que jamais. Avec la montée des cyberattaques et de la surveillance en ligne, il est devenu crucial de protéger nos activités en ligne des regards indiscrets. C'est pourquoi les services VPN comme iSharkVPN sont devenus si populaires, fournissant une connexion Internet sécurisée et privée.Et si vous pouviez encore améliorer votre expérience iSharkVPN ? C'est là qu'intervient l' accélérateur d'iSharkVPN. En utilisant cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent profiter de vitesse s Internet plus rapides, ce qui rend leur expérience de navigation plus fluide et plus efficace.Et la meilleure partie ? L'accélérateur iSharkVPN peut être facilement activé à l'aide des commandes Windows PowerShell. En quelques étapes simples, les utilisateurs peuvent faire passer leur sécurité et leur vitesse en ligne au niveau supérieur.Commencez par ouvrir l'application Windows PowerShell sur votre ordinateur. Ensuite, tapez la commande "Get-NetAdapter" pour afficher une liste de vos adaptateurs réseau. Trouvez l'adaptateur qui correspond à votre connexion iSharkVPN et notez son nom.Ensuite, tapez la commande "Set-NetAdapterAdvancedProperty" suivie du nom de l'adaptateur et du nom de la propriété "EthernetPortProperty". Définissez la propriété sur "EthernetPortReserved" et appuyez sur Entrée.Enfin, tapez la commande "Get-NetAdapterAdvancedProperty" suivie du nom de l'adaptateur et du nom de la propriété "EthernetPortProperty". Assurez-vous que la propriété est définie sur "EthernetPortReserved" et vous avez terminé !En suivant ces simples commandes Windows PowerShell, les utilisateurs d'iSharkVPN peuvent activer la fonction d'accélérateur et profiter de vitesses Internet plus rapides sans sacrifier leur sécurité et leur confidentialité en ligne.Alors qu'est-ce que tu attends? Profitez dès aujourd'hui de la fonction d'accélération d'iSharkVPN et découvrez le nec plus ultra en matière de confidentialité et de vitesse en ligne.Comment utiliser isarkVPN ?isharkVPN est disponible gratuitement sur Windows, Android et iOS. Voici les étapes pour utiliser isarkVPN :1. Entrez sur le site officiel d'isharkVPN pour télécharger le client ;2. Accédez au menu du serveur et sélectionnez votre nouveau pays virtuel, cliquez sur le bouton de connexion ;3. Après avoir confirmé que la connexion est réussie, vous pouvez masquer votre adresse IP et votre trafic Internet sera protégé par un cryptage VPN.4. Si vous pensez que votre connexion n'est pas assez rapide, vous êtes peut-être sur un serveur congestionné. Changer de serveur est simple et ne prend que quelques secondes.Avec isharkVPN, vous pouvez utiliser les commandes Windows PowerShell, profiter d'une navigation 100% sécurisée et masquer votre adresse IP. Rassurez-vous, le réseau privé virtuel isharkVPN ne conservera jamais de journaux d'utilisation.