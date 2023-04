Növelje online élményét az iSharkVPN Accelerator és az XDR szállítók segítségével

2023-04-22 10:36:50

Megbízható és gyors VPN-szolgáltatást keres? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN! A legmodernebb gyorsító technológiánkkal villámgyors sebesség et és verhetetlen biztonság ot nyújtunk. De ne csak a szavunkat fogadja el – partnerséget kötöttünk az iparág néhány vezető XDR-szállítójával, hogy biztosítsuk szolgáltatásunk biztonságosságát és gyorsaságát.Tehát mik azok az XDR-szállítók, kérdezheti? Az XDR az „Extended Detection and Response” rövidítése, amely a kiberbiztonság átfogó megközelítése, amely magában foglalja a fenyegetések megfigyelését és reagálását több platformon és eszközön. Az XDR-szállítókkal, például a Microsofttal való együttműködés révén még nagyobb védelmet tudunk nyújtani felhasználóinknak a kibertámadások ellen.De ez nem csak a biztonságról szól – azt is tudjuk, hogy a sebesség kulcsfontosságú a VPN-ek esetében. Ezért olyan fontos a gyorsító technológiánk. Az isharkVPN segítségével villámgyorsan streamelhet, letölthet és böngészhet az interneten a biztonság feláldozása nélkül. A hét minden napján 24 órában elérhető ügyfélszolgálatunkkal biztos lehet benne, hogy mindig lesz kihez fordulni, ha bármilyen problémába ütközik.Akár személyes adatait szeretné megvédeni az internetböngészés közben, akár földrajzilag korlátozott tartalmakat szeretne elérni, akár csak biztonságban szeretne maradni nyilvános Wi-Fi használata közben, az isharkVPN a tökéletes megoldás. Akkor minek várni? Regisztráljon még ma, és élvezze csúcsminőségű VPN szolgáltatásunk előnyeit!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megkeresheti a szállítókat, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.