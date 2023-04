Növelje internetsebességét az iSharkVPN Accelerator segítségével: Mondjon búcsút a lassú böngészésnek

2023-04-22 01:56:01

Eleged van a lassú internet- sebesség ből az interneten való böngészés közben? Gyakran azon kapja magát, hogy az oldalak betöltésére vagy a videók pufferelésére vár? Megvan a megoldás az Ön számára: iSharkVPN gyorsító Az iSharkVPN gyorsítóval villámgyors internetes sebességet fog tapasztalni, amely gyerekjáték lesz a böngészésben. Mondjon búcsút a végtelen betöltési időknek, és köszönjön a zökkenőmentes böngészésnek.De ez még nem minden – az iSharkVPN gyorsító kiváló biztonság i és adatvédelmi funkciókat is kínál. Fejlett titkosítási protokolljainkkal megvédjük online tevékenységeit a kíváncsiskodó szemektől.Most pedig, korlátozott ideig, különleges promóciót kínálunk a Yahoo számára a Google felhasználóinak. Regisztráljon még ma az iSharkVPN Accelerator szolgáltatásra, és 25% kedvezményt kap az első hónapból. Így van – szupergyors internetsebesség és verhetetlen biztonság verhetetlen áron.Ne elégedjen meg többé a lassú internetsebességgel. Frissítsen az iSharkVPN gyorsítóra, és tapasztalja meg a különbséget. Siess, ez az akció nem tart örökké!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével yahoo-t kereshet a Google-on, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.