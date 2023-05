Védje online személyazonosságát az iSharkVPN Accelerator és Mi az IP-címem a routerrel

2023-05-10 13:33:40

Bemutatjuk az isharkVPN-t – a végső megoldás a nagy sebesség ű internethez!Eleged van a lassú internetsebességből és az állandó pufferelésből? Megszakítás nélkül szeretnéd streamelni kedvenc műsoraidat és filmjeidet? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN, a végső megoldás a nagy sebességű internethez!Az isharkVPN gyorsító technológia biztosítja, hogy villámgyorsan szörfölhess az interneten, még csúcsidőben is. A több mint 100 országban található szerverekkel biztos lehet benne, hogy mindig gyors kapcsolat lesz, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik a világon.De ez még nem minden – az isharkVPN teljes körű adatvédelmet és biztonság ot is kínál minden online tevékenységéhez. A katonai szintű titkosítás és a szigorú bejelentkezés tilalmi politika révén biztos lehet benne, hogy személyes adatai mindig biztonságban maradnak.És ha routert használsz, az isharkVPN is gondoskodik rólad! A „Mi az én IP-címem az útválasztóhoz” funkcióval könnyedén megtudhatja az útválasztó IP-címét, és ennek megfelelően konfigurálhatja VPN-beállításait.Mire vársz még? Regisztráljon még ma az isharkVPN-re, és tapasztalja meg a nagy sebességű, biztonságos internet es böngészés csúcsát!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mi az én IP-címem a routerhez, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.