Maradjon névtelen online az IsharkVPN Accelerator és What is My IP6 segítségével

2023-05-10



De ez még nem minden – az isharkVPN-nél az Ön online adatvédelme és



Azok számára pedig, akik kíváncsiak online személyazonosságukra, az isharkVPN a „Mi az én ip6-om” funkciónkkal ellátta. Ezzel az eszközzel könnyedén meghatározhatja IPv6-címét, így jobban megértheti online lábnyomát, és átveheti az irányítást a magánélete felett.



Akkor minek várni? Tapasztalja meg a villámgyors internetsebességet és a tökéletes online adatvédelmet az isharkVPN gyorsítóval. Regisztráljon még ma, és emelje online élményét a következő szintre!



Hogyan kell használni az isharkVPN-t?



Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:



1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;



2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;



3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;



4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.



