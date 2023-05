Növelje internetsebességét az IsharkVPN Accelerator és a Port Forwarding segítségével

2023-05-09 22:20:08

Eleged van a lassú internet sebesség ből? Szeretnéd, ha az online élmény gördülékenyebb és gyorsabb lenne? Ha igen, ideje kipróbálni az isharkVPN gyorsító t.Gyorsítónkat úgy tervezték, hogy villámgyors internetsebességet biztosítson még csúcsidőben is. Akár filmeket streamel, akár online játékokat játszik, vagy egyszerűen csak böngészik az interneten, gyorsítónk biztosítja, hogy a lehető legsimább élményben legyen része.De ez még nem minden. Az isharkVPN gyorsítóval a porttovábbítás további előnyeit is élvezheti. De mire használják a porttovábbítást?A porttovábbítás egy olyan technika, amely lehetővé teszi az internetes forgalom átirányítását egyik portról a másikra. Ez számos célra hasznos, például webhelyek üzemeltetéséhez, játékszerver futtatásához vagy távoli számítógép eléréséhez. Lényegében megnyitja hálózatát a szélesebb internet felé, lehetővé téve olyan szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való csatlakozást, amelyek egyébként blokkolva lennének.Az isharkVPN-gyorsító használata porttovábbítással egyszerű. Egyszerűen engedélyezze a porttovábbítási funkciót a fiókbeállításokban, és válassza ki a továbbítani kívánt portot. Ezt a portot ezután a világ bármely pontjáról csatlakozhat a hálózaton lévő szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz.Az isharkVPN-nél komolyan vesszük az Ön adatvédelmét és biztonság át. Ezért használunk katonai szintű titkosítást, és soha nem naplózzuk tevékenységét. Gyorsító és porttovábbítási funkcióinkkal nagyobb internetsebességet és nagyobb csatlakozást élvezhet magánéletének feláldozása nélkül.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az isharkVPN-re, és tapasztalja meg a különbséget.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mire használják a porttovábbítást, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.