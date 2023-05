Védje meg magánéletét az iSharkVPN Accelerator és a Private Browsing Safari segítségével

2023-05-09 20:32:23

Eleged van a lassú internet- sebesség ből és bizonyos webhelyekhez való korlátozott hozzáférésből? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN gyorsítóval az internet sebesség e akár 5-ször gyorsabban nő, mint a hagyományos VPN-szolgáltatásoké. Ez azt jelenti, hogy zökkenőmentesen streamelheti kedvenc filmjeit és TV-műsorait pufferelés és megszakítások nélkül.De ez még nem minden. Az isharkVPN gyorsító biztonság os és titkosított böngészést is kínál, megvédve online tevékenységét a kíváncsi szemektől. A korlátlan sávszélességnek köszönhetően pedig annyit böngészhet, amennyit csak akar, anélkül, hogy aggódnia kellene az adatkorlátok elérése miatt.Most talán azon töprenghet, mi az a privát böngészés a Safariban. A privát böngészés a webböngészők olyan funkciója, amely lehetővé teszi az internetes böngészést anélkül, hogy az előzmények vagy a cookie-k nyoma maradna. Ez a funkció nagyszerű akkor, ha privát böngészési előzményeit szeretné megőrizni, vagy ha megosztott számítógépet használ.De a privát böngészés Safariban csak annyit tud tenni. Az isharkVPN-gyorsítóval titkosított böngészéssel és IP-maszkolással a következő szintre emelheti magánéletét. Ráadásul a nagyobb internetsebesség hozzáadott bónuszával zökkenőmentes és biztonságos böngészést élvezhet.Mire vársz még? Regisztráljon az isharkVPN Accelerator szolgáltatásra, és élvezze a gyorsabb, biztonságosabb és korlátlan böngészést még ma.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével privát böngészési szafarit érhet el, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.