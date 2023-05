Növelje iPhone-ja adatvédelmét és sebességét az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-09 20:32:46

iShark VPN Accelerator: gyorsabb és biztonság osabb módja a böngészésnek iPhone-onAmikor iPhone-on böngészik az interneten, a sebesség és a biztonság kulcsfontosságú. De mivel rengeteg potenciális fenyegetés leselkedik rájuk, nehéz eldönteni, hogy személyes adatai valóban biztonságban vannak-e. Itt jön be az iSharkVPN Accelerator.Az iSharkVPN Accelerator egy élvonalbeli technológia, amely optimalizálja az iPhone internetkapcsolatát, akár 80%-kal növelve a sebességet. A végpontok közötti titkosítással pedig biztos lehet benne, hogy online tevékenységei privátak és biztonságosak maradnak.De ez még nem minden. Az iSharkVPN Accelerator segítségével a privát böngészési módhoz is hozzáférhet iPhone-ján. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy anélkül böngésszen az interneten, hogy nyomot hagyna online tevékenységének, így tökéletes azokra az időszakokra, amikor teljes mértékben bizalmasan szeretné kezelni kereséseit és online előzményeit.Tehát hogyan működik a privát böngészési mód az iPhone-on? Amikor aktiválja, böngészője nem menti el a keresési előzményeket, a cookie-kat vagy az űrlapokon megadott információkat. Ezenkívül blokkolja a nyomkövetőket és a hirdetéseket, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a böngészést.Akár online banki ügyeket intéz, akár vásárol, akár csak az interneten böngészik, tudnia kell, hogy személyes adatai biztonságban vannak. Az iSharkVPN Accelerator és a Privát böngészési mód segítségével nyugodt lehet, ha tudhatja, hogy adatai védettek, online tevékenységei pedig privátak maradnak.Akkor minek várni? Próbálja ki az iSharkVPN Acceleratort még ma, és tapasztalja meg a leg nagyobb sebesség et és biztonságot iPhone-ján.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével használhatja az iphone privát böngészési módját, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.