Védje online adatvédelmét az isharkVPN Accelerator és a Proton Mail segítségével

2023-05-09 20:33:09

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a folyamatosan pufferelt videókból? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító ! Ez a forradalmi technológia felgyorsítja internetkapcsolatát, lehetővé téve a könnyű böngészést, streamelést és letöltést. Az isharkVPN-gyorsítóval soha többé nem kell megvárnia egy weboldal betöltődését, és többé nem kell késleltetnie a videót.De mi a helyzet az online adatvédelemmel és biztonság gal? Itt jön be a ProtonMail. A ProtonMail egy titkosított e-mail szolgáltatás, amely csúcsminőségű biztonságot nyújt az e-mailjei számára. A többi e-mail szolgáltatástól eltérően a ProtonMail Svájcban található, ahol a világ legszigorúbb adatvédelmi törvényei vannak. Ráadásul a ProtonMail végpontok közötti titkosítást használ, biztosítva, hogy csak Ön és a címzett tudja elolvasni az e-mailjeit.Az isharkVPN-gyorsító és a ProtonMail kombinálásával villámgyors internetsebességet élvezhet, miközben online tevékenységei is biztonságban vannak. Mondjon búcsút a lassú internetnek, és üdvözölje a gyorsabb, biztonságosabb online élmény t. Regisztráljon még ma az isharkVPN-gyorsítóra és a ProtonMailre!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével elérheti azt, ami proton levelező, 100%-ban biztonságos böngészést élvezhet, és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.