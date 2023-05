Növelje internetsebességét az iSharkVPN Accelerator és QoS segítségével

2023-05-09 19:10:36

Bemutatkozik az iShark VPN Accelerator – a végső megoldás a gyorsabb és gördülékenyebb online élmény ekhez! Mondjon búcsút a lassan betöltődő oldalaknak, a pufferelő videóknak és a lemaradó játékoknak a legmodernebb technológiánkkal, amely optimalizálja internetkapcsolatát, és javítja a böngészési, streamelési és játék teljesítmény t.Ami az iSharkVPN Acceleratort megkülönbözteti a többi VPN-szolgáltatástól, az a fejlett szolgáltatásminőség (QoS) funkciója, amely előnyben részesíti az online forgalmat, és sávszélességet rendel a legfontosabb alkalmazásaihoz. A QoS biztosítja, hogy internetkapcsolata mindig érzékeny és stabil legyen, még csúcsidőben vagy erős igénybevétel esetén is. Az iSharkVPN Accelerator segítségével zökkenőmentes streamelést, megszakítás nélküli játékot és gyorsabb letöltést élvezhet online biztonság ának és magánéletének veszélyeztetése nélkül.Hogyan működik a QoS? Úgy működik, hogy az internetes forgalmat különböző típusokba sorolja, például videó streaming, online játék, webböngészés, fájlmegosztás stb. Minden forgalomtípusnak megvan a saját prioritási szintje, és az iSharkVPN Accelerator minden típushoz a prioritás alapján rendeli hozzá a megfelelő mennyiségű sávszélességet. Például a videó streaming forgalomnak magasabb prioritása lehet, mint a webböngészési forgalomnak, ezért az iSharkVPN Accelerator nagyobb sávszélességet fog lefoglalni a video streaming számára, hogy biztosítsa a zökkenőmentes lejátszást és a kisebb pufferelést.A QoS mellett az iSharkVPN Accelerator számos egyéb funkciót is kínál az online élmény fokozása érdekében, például:- Gyors és biztonságos szerverek több országban- Korlátlan sávszélesség és adathasználat- Nem naplózza online tevékenységeit- Fejlett titkosítási és biztonsági protokollok- Könnyen használható alkalmazások minden eszközhözLegyen szó hétköznapi internetfelhasználóról, kemény játékosról vagy streaming rajongóról, az iSharkVPN Accelerator mindent tartalmaz, amire szüksége van ahhoz, hogy online élményét a következő szintre emelje. Próbáld ki még ma, és tapasztald meg a különbséget!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével elérheti a qos-t, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.