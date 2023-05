Növelje online élményét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-09 19:10:43

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből kedvenc műsoraid és filmjeid streamelése közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN gyorsítóval villámgyors internetsebességet tapasztalhat meg, miközben online tevékenységeit biztonság osan és magánjellegűvé teszi. Speciális protokollunk gyors és hatékony adatátvitelt tesz lehetővé, még rossz kapcsolattal rendelkező területeken is. A több mint 50 országban található szerverekkel pedig könnyedén hozzáférhet a világ minden tájáról származó tartalmakhoz.De mi is pontosan a mi speciális protokollunk? Ezt QUIC-nak (Quick UDP Internet Connections) hívják, és ez az internetprotokoll technológia legújabb innovációja. A QUIC-ot a Google fejlesztette ki a webböngészési élmény javítására és a késleltetési problémák kiküszöbölésére. A TCP (Transmission Control Protocol) helyett UDP (User Datagram Protocol) használatával a QUIC gyorsabb és megbízhatóbb adatátvitelt tesz lehetővé.Az isharkVPN QUIC protokolljával zökkenőmentes internetes böngészést és streamelést élvezhet késedelem és megszakítás nélkül. Átfogó biztonsági intézkedéseinkkel, beleértve az AES-256 titkosítást és a szigorú bejelentkezés tilalmi szabályzatot, biztos lehet benne, hogy online tevékenysége teljesen privát és biztonságos.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az isharkVPN Accelerator szolgáltatásra, és tapasztalja meg a különbséget. Mondjon búcsút a lassú internetnek, és üdvözölje a villámgyors csatlakozást!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével a quic protokollt használhatja, 100%-ban biztonságos böngészés t élvezhet, és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.