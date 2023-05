Növelje internetsebességét az IsharkVPN Accelerator és Sock5 segítségével

2023-05-09 12:51:20

Az iShark VPN Accelerator bemutatása – Az eddigi leggyorsabb VPN-szolgáltatás!Ha olyan VPN-szolgáltatást keres, amely villámgyors sebesség et és páratlan biztonság ot kínál, akkor az iSharkVPN Accelerator a tökéletes választás az Ön számára. VPN-szolgáltatásunkat úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legjobb online élményt nyújtsa Önnek, akár az interneten böngészik, akár videókat streamel, akár online játékokat játszik. A legmodernebb technológiánkkal biztos lehet benne, hogy online tevékenységei biztonságosak.Az iSharkVPN egyik legfontosabb funkciója a SOCKS5 proxy szolgáltatásunk. De mi is az a SOCKS5? A SOCKS5 egy protokoll, amely lehetővé teszi az internetes forgalom proxyszerveren keresztül történő irányítását. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címe el van rejtve, és online tevékenységei el vannak rejtve a kíváncsi szemek elől. A SOCKS5 kiváló kiegészítője bármely VPN-szolgáltatásnak, mivel extra adatvédelmi és biztonsági réteget biztosít.Az iSharkVPN SOCKS5 proxyszolgáltatásával gyorsabb kapcsolatokat, jobb teljesítmény t és még sok minden mást tapasztalhat! SOCKS5 szervereink több országban találhatók, így kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbbet. Ráadásul a Windows, Mac, Android és iOS rendszerekhez készült, egyszerűen használható alkalmazásainkkal gond nélkül élvezheti a SOCKS5 minden előnyét.Az iSharkVPN előnyei azonban nem érnek véget. VPN-szolgáltatásunk katonai szintű titkosítást, szigorú bejelentkezési tilalmat és korlátlan sávszélességet is kínál. Több mint 50 országban is vannak szervereink, így a világ bármely pontjáról elérheti a földrajzilag korlátozott tartalmakat. A hét minden napján 24 órában elérhető ügyfélszolgálatunkkal biztos lehet benne, hogy mindig készen állunk a segítségére.Összefoglalva, ha olyan VPN-szolgáltatást keres, amely a leggyorsabb sebességet, páratlan biztonságot és SOCKS5 proxyszolgáltatást kínál, akkor ne keressen tovább, mint az iSharkVPN. Próbálja ki még ma, és tapasztalja meg a különbséget!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével elérheti azt, ami a sock5, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.