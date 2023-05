Növelje az internetet az iSharkVPN Accelerator és a SOCKS5 proxy segítségével

2023-05-09 12:51:28

iShark VPN Accelerator: A végső megoldás a gyors és biztonság os internet-hozzáféréshezEleged van a lassú internet sebesség ből és az állandó pufferelésből kedvenc műsoraid és filmjeid streamelése közben? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN Accelerator – a végső megoldás a gyors és biztonságos internet-hozzáféréshez.De mi az az iSharkVPN Accelerator, kérdezed? Egyszerűen fogalmazva, ez egy élvonalbeli technológia, amely optimalizálja az internetkapcsolatot, csökkenti a késleltetést és növeli az adatátviteli sebességet. Ez azt jelenti, hogy bosszantó késés vagy pufferelés nélkül élvezheti a streamelést, a böngészést és a játékot.Az iSharkVPN Accelerator nemcsak az internet sebesség ét javítja, hanem csúcsminőségű biztonsági funkciókat is kínál. A katonai szintű titkosítással online tevékenységei és személyes adatai védve vannak a kíváncsiskodó szemekkel és a kiberfenyegetésekkel szemben.De ez még nem minden – az iSharkVPN támogatja a SOCKS 5-öt is, amely protokoll még gyorsabb és biztonságosabb internet-hozzáférést tesz lehetővé. A SOCKS 5 közvetítőként működik az eszköz és az internet között, elfedi IP-címét és titkosítja adatait.Tehát miért válassza az iSharkVPN Acceleratort SOCKS 5 támogatással? Technológiánkkal mindkét világból a legjobbat hozza ki – a villámgyors internetsebességet és a csúcsminőségű biztonsági funkciókat. Legyen szó streamelésről, böngészésről vagy játékról, az iSharkVPN Accelerator gondoskodik róla.Ne elégedjen meg többé a lassú és nem biztonságos internet-hozzáféréssel. Próbálja ki az iSharkVPN Acceleratort a SOCKS 5 támogatásával még ma, és tapasztalja meg a tökéletes megoldást a gyors és biztonságos internet-hozzáféréshez.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megteheti, mi az a socks 5, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.