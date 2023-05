Biztosítsa online tevékenységeit az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-08 20:20:47

Eleged van a lassú internetezésből kedvenc műsoraid streamelése vagy online játékok közben? Akkor szüksége van az isharkVPN gyorsító ra! Innovatív technológiánk növeli az internet sebesség ét és teljesítmény ét, így gyorsabb és gördülékenyebb böngészési élményt nyújt.De ez még nem minden. Az isharkVPN arra is törekszik, hogy Ön biztonság ban legyen online. Fejlett titkosítási protokolljaink megvédik személyes adatait a kíváncsi szemektől, akár nyilvános Wi-Fi-t, akár otthoni hálózatot használ. Szigorú bejelentkezés tilalmi szabályzatunknak köszönhetően pedig biztos lehet benne, hogy online tevékenységei privátak maradnak.Ha már a biztonságról beszélünk, tudtad, hogy az eredeti POODLE támadás (CVE-2014-3566) továbbra is fenyegetést jelent az online biztonságra? Az SSL 3.0 titkosításnak ez a sérülékenysége sebezhetővé teheti érzékeny adatait a hackerekkel szemben. Az isharkVPN segítségével azonban biztos lehet benne, hogy védett a POODLE támadás és más biztonsági fenyegetés ellen.Mire vársz még? Próbálja ki az isharkVPN gyorsítót még ma, és tapasztalja meg a villámgyors internetsebességet és a verhetetlen biztonságot. Az Ön online biztonsága és adatvédelme a legfontosabb prioritásunk, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk Önnek. Ne elégedjen meg a lassú internetkapcsolattal és a biztonsági résekkel – frissítsen isharkVPN-re még ma.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, mi az eredeti uszkár támadás jele, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.