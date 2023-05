Maximalizálja internetsebességét az isharkVPN Accelerator és a DNS-kiszolgáló segítségével a számítógépén

2023-05-08 20:22:01

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a folyamatos pufferelésből? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN gyorsítóval villámgyors internetsebességet és zökkenőmentes streamelést tapasztalhat. Innovatív technológiánk gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, és csökkenti a hálózati torlódást, ami gördülékenyebb online élményt eredményez.Ezenkívül az isharkVPN DNS-kiszolgálóbeállításokat is kínál, amelyek segíthetnek az internet sebesség ének javításában. De mi az a DNS-kiszolgáló, kérdezheti?A DNS (Domain Name System) szerver az, amely a tartományneveket (például google.com) IP-címekké (például 172.217.1.14) fordítja le, amelyet a számítógépek az interneten lévő szerverek megkeresésére használnak. A DNS-kiszolgáló beállításainak gyorsabb és megbízhatóbb beállításával javíthatja az internet sebességét és csökkentheti a késleltetést.Tehát nem csak az isharkVPN biztosít gyors és biztonság os VPN-szolgáltatást, hanem eszközöket is kínál az internet sebességének optimalizálásához. Mondjon búcsút a pufferelésnek és a lassú kapcsolatoknak, és üdvözölje a zökkenőmentes online élményt az isharkVPN-gyorsítóval. Próbálja ki még ma!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, mi a dns-kiszolgáló a számítógépemen, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.