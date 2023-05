Növelje internetsebességét az iSharkVPN Accelerator segítségével, és maradjon biztonságban a Kill Switch segítségével

2023-05-08 19:14:59

Eleged van a lassú internetezésből, amikor streamelni próbálod kedvenc műsoraidat vagy online játékaidat játszani? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN gyorsító funkciója! Gyorsítónkkal megkerülheti az internetszolgáltatók szabályozását, és villámgyors sebesség et érhet el a zökkenőmentes online élmény érdekében.De mi történik, ha a VPN-kapcsolat váratlanul megszakad? Itt jön be a kill switch funkciónk. A kill switch automatikusan megszakítja az internetkapcsolatot, ha a VPN megszakad, így az online tevékenysége privát és biztonság os marad.Az iSharkVPN-nél kiemelten kezeljük az Ön online adatvédelmét és biztonságát. A bejelentkezés tilalmára vonatkozó irányelvünk biztosítja, hogy böngészési tevékenysége privát maradjon, míg katonai szintű titkosításunk megvédi adatait a kiberfenyegetésektől.De ne csak a szavunkat fogadja. Próbálja ki az iSharkVPN-t még ma, és tapasztalja meg Ön is a gyorsító- és a kill switch funkcióink előnyeit. Könnyen használható alkalmazásunkkal és globális szerverhálózatunkkal a világ bármely pontjáról élvezheti a gyors és biztonságos internet-hozzáférést.Mire vársz még? Regisztráljon még ma az iSharkVPN-re, és vegye kézbe online élményét.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mi a kill switch, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.