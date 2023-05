Növelje internetsebességét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-08 17:35:47

Eleged van a lassú internet sebesség ből? Szeretné megvédeni online adatait? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN-gyorsítóval villámgyors internetsebességet tapasztalhat, lehetővé téve a streamelést, a böngészést és a letöltést frusztráló késés vagy pufferelés nélkül. Mondjon búcsút a lassú letöltéseknek, és köszönjön a villámgyors internetnek.De ez nem minden, amit az isharkVPN-gyorsító kínál. Páratlan online adatvédelmet és biztonság ot is nyújt. Az isharkVPN-gyorsítóval online tevékenységei titkosítva vannak, így biztosítva, hogy személyes adatai és online tevékenységei privátak maradjanak, és védve legyenek a kíváncsiskodó szemektől.De mi értelme van a gyors és biztonságos VPN-nek, ha sebezhető böngészőn böngészik? Ezért azt javasoljuk, hogy használja az elérhető legprivátabb böngészőt: a Tor. A Tor egy ingyenes és nyílt forráskódú böngésző, amely lehetővé teszi, hogy névtelenül böngésszen az interneten azáltal, hogy a forgalmat egy sor kiszolgálón keresztül irányítja, és minden lépésnél titkosítja azt.Tehát ne elégedjen meg a lassú sebességgel és a veszélyeztetett magánélettel. Szerezze be az isharkVPN gyorsítót, és használja a Tor-t a lehető legprivátabb böngészési élmény érdekében. Online tevékenységei és személyes adatai megérdemlik az elérhető legjobb védelmet.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével a legprivátabb böngészőt használhatja, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.