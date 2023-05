Növelje internetsebességét az IsharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-08 00:20:20

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből kedvenc műsoraid vagy filmjeid streamelése közben? Ne keressen tovább, mint az iShark VPN Accelerator, a tökéletes megoldás a gyorsabb online csatlakozáshoz.Az iSharkVPN Accelerator segítségével villámgyors internetsebességet tapasztalhat meg, pufferelés nélkül. Ez az innovatív technológia optimalizálja az internetkapcsolatot, hogy csökkentse a késleltetést, növelje a letöltési sebességet, és végső soron javítsa az online élmény t.De ez még nem minden – az iSharkVPN Accelerator csúcskategóriás biztonság i funkciókat is kínál személyes adatai és online tevékenységei védelmére. Az AES-256 titkosítással és a szigorú bejelentkezés tilalmi szabályzattal biztos lehet benne, hogy online személyazonossága és adatai biztonságban vannak.Tehát mi az iSharkVPN Accelerator portszáma? A portszám 443, amely egy széles körben használt port a HTTPS-forgalomhoz. Ez azt jelenti, hogy az iSharkVPN Accelerator a legtöbb eszközzel és hálózattal kompatibilis, így könnyebben élvezheti a nagyobb sebességet és a fokozott biztonságot minden eszközén.Ne elégedjen meg a lassú internetsebességgel és a veszélyeztetett biztonsággal. Frissítsen az iSharkVPN Acceleratorra még ma, és tapasztalja meg a különbséget. Az online élmény soha nem lesz ugyanaz.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, mi a portszám, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.