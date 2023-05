Növelje internetsebességét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-08 00:20:35

Megbízható és gyors VPN- gyorsító t keres? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN! Csúcstechnológiánk villámgyors sebesség et és sziklaszilárd biztonság ot garantál, így magabiztosan böngészhet és streamelhet.Az isharkVPN egyik legfontosabb funkciója a gyorsítónk, amely növeli a kapcsolat sebességét és csökkenti a késleltetést. Legyen szó játékról, streamelésről vagy csak böngészésről az interneten, a gyorsítónk biztosítja, hogy a lehető leggyorsabb sebességet érje el, késés vagy pufferelés nélkül.De ez még nem minden – az isharkVPN csúcsminőségű biztonsági funkciókat is kínál, beleértve a katonai szintű titkosítást, a szigorú bejelentkezés tilalmi szabályzatot és a kill switchet, amely biztosítja az adatok biztonságát akkor is, ha megszakad a VPN-kapcsolat.Tehát ha olyan VPN-t keres, amely sebességet és biztonságot is kínál, ne keressen tovább az isharkVPN-nél. És ha kíváncsi arra, hogy mi az RDP portja, az általában a 3389-es port – bár az Ön konkrét beállításai eltérőek lehetnek.Ne elégedjen meg a lassú, bizonytalan böngészéssel – próbálja ki az isharkVPN-t még ma, és tapasztalja meg a különbséget saját maga!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, mi az rdp portja, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.