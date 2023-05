Növelni szeretné online biztonságát? Próbáld ki az isharkVPN Accelerator programot

2023-05-08 00:31:59

Eleged van a lassú internet- sebesség ből és bizonyos webhelyekhez való korlátozott hozzáférésből? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító . Innovatív technológiánk gyorsabb és biztonság osabb online böngészést tesz lehetővé, tökéletes streaminghez, online játékhoz stb.Az isharkVPN gyorsítóval könnyedén megkerülheti az internetes korlátozásokat, és könnyedén hozzáférhet a világ minden tájáról származó tartalmakhoz. Szervereink szerte a világon találhatók, így gyakorlatilag bárhonnan csatlakozhat az internethez.De mi a helyzet a magánélettel és a biztonsággal? Itt jön be a Tor. A Tor, a The Onion Router rövidítése, egy ingyenes és nyílt forráskódú szoftver, amely lehetővé teszi a névtelen kommunikációt. Úgy működik, hogy az internetes forgalmat egy sor szerveren keresztül irányítja, így szinte lehetetlenné teszi, hogy bárki nyomon kövesse online tevékenységét.Az isharkVPN gyorsító és a Tor kombinálásával villámgyors internetsebességet élvezhet, miközben megőrzi magánéletét és biztonságát. Legyen szó üzleti tulajdonosról, aki meg akarja védeni a bizalmas információkat, vagy egyszerűen egy alkalmi internetfelhasználó, aki korlátozás nélkül szeretne böngészni az interneten, az isharkVPN-gyorsító és a Tor gondoskodik róla.Mire vársz még? Regisztráljon még ma az isharkVPN Accelerator szolgáltatásra, és tapasztalja meg a Tor erejét. A gyorsabb internet, valamint a megnövekedett adatvédelem és biztonság révén elgondolkodni fog azon, hogyan boldogult e nélkül.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mindent megtehet, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.