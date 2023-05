Védje online élményét az iSharkVPN Accelerator és a Total AV Antivirus segítségével

2023-05-07 19:47:07

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a lassú online teljesítmény ből, amikor a legnagyobb szükséged van rá? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító , a végső megoldás az online élmény fokozására. Az isharkVPN gyorsítóval villámgyors sebességet és zökkenőmentes online böngészést, streamelést és játékot érhet el.De ne csak a szavunkat fogadja. Az isharkVPN-gyorsítóval akár 10-szer gyorsabb internetsebességet tapasztalhat meg, így tökéletes megoldás bárki számára, aki belefáradt a pufferelésbe vagy a késésbe. A fejlett titkosítási technológiának köszönhetően pedig garantált az online adatvédelem és biztonság , függetlenül attól, hogy hol tartózkodik vagy mit csinál online.De mi a helyzet az eszköz védelmével a rosszindulatú vírusok és rosszindulatú programok ellen? Itt jön be a Total AV Antivirus. A Total AV Antivirus egy átfogó biztonsági megoldás, amely megvédi eszközét a rosszindulatú szoftverek minden formájától. Fejlett fenyegetésészlelési technológiájával és valós idejű védelmével a Total AV Antivirus valós időben képes észlelni és eltávolítani a vírusokat, trójaiakat, kémprogramokat és egyéb rosszindulatú programokat, így az eszköz biztonságban van.Akkor miért nem próbálja ki az isharkVPN-gyorsítót és a Total AV Antivirus-t? Ha mindkét hatékony megoldás a fegyvertárában van, akkor élvezheti a gyors, megbízható internetsebességet, miközben készülékét biztonságban tartja az online fenyegetések minden formájával szemben. Mire vársz még? Kezdje el az isharkVPN Accelerator és a Total AV Antivirus használatát még ma!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével teljes av víruskeresőt használhat, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.