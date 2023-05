Hogyan növelheti az Internet sebességét az iSharkVPN Accelerator és az UPnP az útválasztón

2023-05-07 19:50:56

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből kedvenc műsoraid streamelése vagy online játékok közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító , a megoldás a gyorsabb és gördülékenyebb internetes teljesítmény ért.Az isharkVPN gyorsítóval az internet sebesség e a maximális teljesítmény érdekében van optimalizálva. Legyen szó streamelésről, játékról vagy csak böngészésről az interneten, jelentős javulást fog tapasztalni az internet sebességében.De mi a helyzet az útválasztó UPnP (Universal Plug and Play) funkciójával? Az UPnP lehetővé teszi, hogy a hálózaton lévő eszközök kommunikáljanak egymással és az internettel. Ez megkönnyíti a csatlakozást más eszközökhöz és szolgáltatásokhoz, például online játékszolgáltatásokhoz vagy médiaszerverekhez.Az UPnP azonban biztonsági kockázatot is jelenthet. A rosszindulatú szoftverek kihasználhatják az UPnP-t, hogy hozzáférjenek a hálózathoz, és ellopják személyes adatait. Szerencsére az isharkVPN-gyorsító fejlett biztonsági funkciókat tartalmaz, amelyek megvédik hálózatát ezektől a fenyegetésektől.Mire vársz még? Próbálja ki az isharkVPN gyorsítót még ma, és tapasztalja meg a villámgyors internetsebességet és a csúcsbiztonságot. Az online élmény soha nem lesz ugyanaz!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével elérheti, hogy mi van a routeren, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.