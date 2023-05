Biztosítsa Facebookját az iSharkVPN Accelerator és a Vanish Mode segítségével

2023-05-07 19:52:56

Eleged van a lassú internet- sebesség ből és bizonyos webhelyekhez való korlátozott hozzáférésből? Ne keressen tovább, mint az iShark VPN Accelerator!Az iSharkVPN Accelerator egy hatékony eszköz, amely növeli az internet sebesség ét és a sávszélességet, miközben biztonság os hozzáférést biztosít az internetszolgáltatója által blokkolt webhelyekhez. Az iSharkVPN Accelerator segítségével soha többé nem kell aggódnia a késleltetett videofolyamok vagy a bosszantó pufferelési idők miatt.A sebességnövelő képességek mellett az iSharkVPN Accelerator egy egyedülálló funkciót is kínál, az úgynevezett Vanish Mode-ot. Előfordult már, hogy a munkahelyén böngészte a Facebookot, és rájött, hogy a főnöke ott lapul a vállad fölött? A Vanish Mode segítségével gyorsan és diszkréten léphet ki az alkalmazásból anélkül, hogy nyomot hagyna tevékenységének. Tökéletes megoldás mindazok számára, akik értékelik a magánéletüket, és el akarják rejteni online tevékenységeiket a kíváncsi szemek elől.Tehát miért válassza az iSharkVPN Acceleratort? Szolgáltatásunk könnyen telepíthető, és a legmodernebb biztonsági funkciókat kínálja online személyazonosságának védelmére. 30 napos pénz-visszafizetési garanciát is vállalunk, így kockázatmentesen kipróbálhatja szolgáltatásunkat.Ne hagyja, hogy a lassú internetsebesség és a korlátozott hozzáférés megakadályozza, hogy élvezze a megérdemelt online élményt. Próbálja ki az iSharkVPN Accelerator-t, és tapasztalja meg a különbséget még ma!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével eltüntetheti a Facebookon, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.