Növelje online biztonságát az IsharkVPN Accelerator és a Vanish Mode segítségével a Facebook Messengeren

2023-05-07 19:53:11

Módot keres, hogy anonim maradjon online, és megvédje magánéletét? Ne keressen tovább, mint az iShark VPN Accelerator, az elérhető leggyorsabb és leg biztonság osabb VPN-szolgáltatás.Az iSharkVPN Accelerator segítségével villámgyors sebesség et és páratlan biztonságot élvezhet minden online tevékenysége során. Akár az interneten böngészik, akár kedvenc filmjeit és TV-műsorait streameli, akár egy nyilvános Wi-Fi-hálózaton keresztül éri el a bizalmas információkat, az iSharkVPN Accelerator mindent megtalál.De ez még nem minden. Az iSharkVPN Accelerator egy egyedülálló funkciót is kínál, az úgynevezett Vanish Mode-ot a Facebook Messengeren. Ezzel a funkcióval olyan üzeneteket küldhet, amelyek bizonyos idő elteltével eltűnnek, így biztosítva, hogy beszélgetései privátak és biztonságosak maradjanak.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az iSharkVPN Accelerator szolgáltatásra, és élvezze az online adatvédelem és biztonság tökéletességét. Akár otthon, akár munkahelyen, akár útközben van, az iSharkVPN Accelerator gondoskodik róla.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével eltüntetheti a Facebook Messenger-t, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.