Védje online jelenlétét az iSharkVPN Accelerator és a Vanish Mode segítségével az FB-n

Eleged van a lassú internet sebesség ből? Szeretne késés vagy pufferelés nélkül böngészni és streamelni a tartalmat? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító A legmodernebb technológiánk megnöveli az internet sebesség ét, lehetővé téve a gyorsabb letöltést, a gördülékenyebb streamelést és a gyorsabb böngészést. Az isharkVPN gyorsítóval soha többé nem kell szenvednie a lassú internetsebességtől.De ez még nem minden – kínálunk egy egyedülálló funkciót is, a Vanish Mode nevet. Ebben a módban teljesen inkognitó módban böngészhet az interneten, elrejtve online tevékenységeit a kíváncsi szemek elől. Akár bizalmas információkat böngész, akár csak egy kis magánéletre vágyik, a Vanish Mode gondoskodik róla.Ráadásul az isharkVPN katonai szintű titkosításával biztos lehet benne, hogy online tevékenysége teljesen biztonság os. Mondjon búcsút a hackereknek és a kiberfenyegetéseknek – az isharkVPN a hátára kapott.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az isharkVPN-gyorsítóra, és tapasztalja meg a villámgyors internetsebességet és a páratlan adatvédelmet. Az online élmény soha nem lesz ugyanaz!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével eltüntetheti az Fb-n az eltűnési módot, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.