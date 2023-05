iSharkVPN Accelerator: Növelje internet sebességét és biztonságát

2023-05-07 13:05:41

Eleged van a lassú VPN- sebesség ből? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN gyorsító funkciója. Az iSharkVPN gyorsítóval villámgyors sebességet élvezhet, és búcsút mondhat a pufferelésnek és a késleltetésnek.De mi is pontosan a proxy? A proxy egy olyan szerver, amely közvetítőként működik az eszköz és az internet között. Amikor csatlakozik egy proxyszerverhez, kéréseit a rendszer a szerveren keresztül dolgozza fel, nem pedig közvetlenül az eszközéről. Ez segíthet megvédeni személyazonosságát és tartózkodási helyét, valamint javítani az internet sebesség ét.Az iSharkVPN gyorsítója proxyszerverek használatával gyorsítja fel a kapcsolatot. Ha egy másik helyen lévő proxyszerverhez csatlakozik, megkerülheti az internetes forgalmat, és gyorsabban érheti el a tartalmat. Ez különösen hasznos lehet streamelésnél, online játéknál és egyéb internetfüggő tevékenységeknél.A gyorsító funkción kívül az iSharkVPN funkciók széles skáláját kínálja az online biztonság és adatvédelem fokozása érdekében. A katonai szintű titkosítás, a szigorú naplózás tilalma és a kill switch funkció révén biztos lehet benne, hogy online tevékenységei biztonságosak.Mire vársz még? Regisztráljon még ma az iSharkVPN-re, és tapasztalja meg a villámgyors sebességet a gyorsító funkcióval. A 24 órás ügyfélszolgálatnak és a 30 napos pénz-visszafizetési garanciának köszönhetően nincs vesztenivalója. Védje online tevékenységeit, és élvezze a gyors, megbízható internetet az iSharkVPN segítségével.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mi a proxy, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.