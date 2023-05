Szerezzen villámgyors internetsebességet az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-07 06:18:07

Gyakran tapasztalja magát, hogy lassú internet sebesség gel küszködik? Aggódik online adatvédelme és biztonság a miatt? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító és a What's My IP!Az isharkVPN gyorsító a végső megoldás az internet sebesség ének csökkentésére. Fejlett technológiánkkal akár ötször gyorsabban tudjuk növelni az internet sebességét, mint a jelenlegi szolgáltatója. Mondjon búcsút a pufferelt videóknak és a lassú letöltéseknek – az isharkVPN-gyorsítóval villámgyorsan streamelhet, böngészhet és tölthet le.De a sebesség nem minden – ezért kínálunk a csúcskategóriás online biztonsági és adatvédelmi funkciókat is. Az isharkVPN segítségével online tevékenységei teljes mértékben védettek a kíváncsiskodó szemekkel szemben, beleértve a hackereket, a kormányzati szerveket és a hirdetőket. Katonai szintű titkosításunk biztosítja, hogy érzékeny adatai biztonságban maradjanak.És ha az online adatvédelemről van szó, a What's My IP a végső eszköz. Egyszerű, de hatékony eszközünk lehetővé teszi, hogy ellenőrizze IP-címét, és biztosítsa, hogy online személyazonossága teljesen el van rejtve. A What's My IP segítségével magabiztosan böngészhet az interneten, tudván, hogy IP-címe védve van a nyomon követéstől és a felügyelettől.Ne hagyja, hogy a lassú internetsebesség és az online adatvédelmi aggályok visszatartsák – válassza az isharkVPN-gyorsítót és a What's My IP-címet a tökéletes online élmény érdekében. Próbálja ki az isharkVPN gyorsítót még ma, és tapasztalja meg a különbséget!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megadhatja az IP-címemet, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.