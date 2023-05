Növelje online sebességét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-06 23:51:39

Eleged van a lassú internet sebesség ből? Szeretne hozzáférni a földrajzilag korlátozott tartalmakhoz a világ minden tájáról? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN gyorsítóval villámgyors internetsebességet tapasztalhat egyetlen gombnyomással. Élvonalbeli technológiánk optimalizálja internetkapcsolatát, és biztosítja, hogy a világ bármely pontjáról elérje a tartalmat késés vagy pufferelés nélkül.De mi a helyzet a biztonság os böngészéssel? Az isharkVPN accelerator ott is lefedett. Katonai szintű titkosításunk biztosítja, hogy online tevékenységei védve legyenek a kíváncsiskodó szemekkel szemben, így nyugodt lehet böngészés közben.Azok számára pedig, akik kíváncsiak arra, hogy melyik portot használják a HTTPS-hez, az isharkVPN Accelerator itt is megtalálja a figyelmet. Szakértőink a 443-as port használatát javasolják a HTTPS-hez, mivel ez a leggyakrabban használt port a biztonságos internet böngészéshez.Mire vársz még? Próbálja ki az isharkVPN gyorsítót még ma, és tapasztalja meg az internetes böngészés sebességének és biztonságának különbségét. Könnyen használható kezelőfelületünknek és csúcstechnológiánknak köszönhetően nem fogja megbánni döntését. Regisztráljon most, és élvezze a korlátlan hozzáférést az internethez korlátozások nélkül.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével kiválaszthatja a https portot, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.