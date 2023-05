Biztosítsa internetét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-06 19:36:38

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből kedvenc műsoraid és filmjeid streamelése közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító . Gyorsító funkciónkkal akár ötszörösére növelheti internetsebességét, így a streamelési élmény zökkenőmentes és zavartalan.De mi a helyzet azokkal a bosszantó ismeretlen számokkal, amelyek úgy tűnik, a legkellemetlenebb időpontokban hívnak minket? Ne aggódj, ott is gondoskodunk rólad. Íme néhány tipp, hogy mit tegyünk, ha ismeretlen szám hívja Önt:1. Ne válaszolj rá. Ha nem ismeri fel a számot, a legjobb, ha hagyja, hogy a hangpostára kerüljön. Ha fontos, üzenetet hagynak.2. Blokkolja a számot. Ha folyamatosan ugyanarról az ismeretlen számról kap hívást, tiltsa le, hogy többé ne kelljen vele foglalkoznia.3. Használjon hívásblokkoló alkalmazást. Számos alkalmazás áll rendelkezésre, amelyek segítségével blokkolhatja a nem kívánt hívásokat és szöveges üzeneteket.Az isharkVPN segítségével megszakítások nélkül szörfölhet az interneten, és streamelheti kedvenc műsorait. Gyorsító funkciónkkal pedig még az internet sebesség ét is növelheti, hogy még jobb élményt nyújtson. Próbálja ki az isharkVPN-t még ma, és tapasztalja meg a különbséget.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mi a teendő, ha ismeretlen szám hívja Önt, élvezheti a 100%-os biztonság os böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.