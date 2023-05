Biztosítsa online tevékenységeit az iSharkVPN Accelerator és a WhatIsMyDNS segítségével

2023-05-06 08:39:38

Bemutatkozik az ishark VPN Accelerator – a végső megoldás a gyorsabb internet sebesség értEleged van a lassú internetsebességből és az állandó pufferelésből kedvenc műsoraid vagy videóid streamelése közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN Accelerator – a tökéletes megoldás a gyorsabb internet sebesség hez.Az isharkVPN Accelerator segítségével az internetkapcsolat a késleltetés csökkentésével és a letöltési sebesség növelésével a teljesítmény re lesz optimalizálva. Hogyan működik? Intelligens útválasztási algoritmusok és fejlett hálózatoptimalizálási technikák használatával az isharkVPN Accelerator biztosítja, hogy az adatok a lehető leghatékonyabb úton haladjanak.De ez még nem minden – az isharkVPN Accelerator a VPN további biztonsági és adatvédelmi előnyeit is kínálja. A katonai szintű titkosítás és a szigorú naplózás tilalma révén biztos lehet benne, hogy online tevékenységei védettek, és adatai biztonságban vannak a kíváncsiskodó szemektől.És ha már az online adatvédelemről beszélünk, elgondolkozott már azon, hogy "mi az én DNS-em"? Az Ön DNS vagy domain névrendszere lényegében az internet telefonkönyve – a domain neveket (például a google.com) olyan IP-címekre fordítja, amelyeket a böngésző is megért.De tudtad, hogy a DNS is felfedhet információkat az online tevékenységeidről, sőt a tartózkodási helyedről is? Ez az oka annak, hogy az isharkVPN Accelerator tartalmaz egy beépített DNS-szivárgás elleni védelmi funkciót, amely biztosítja, hogy DNS-kérelmei titkosítva legyenek és titkosak legyenek.Tehát ha gyorsabb internetsebességet, fokozott adatvédelmet és biztonságot, valamint megoldást keres a „mi a DNS-em” kérdésére, ne keressen tovább az isharkVPN Acceleratornál. Próbálja ki még ma, és tapasztalja meg a különbséget.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Nyissa meg a szerver menüt, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mi a DNS-em, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.