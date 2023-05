Növelje online élményét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-06 01:41:36

Olyan VPN-szolgáltatást keres, amely kivételes sebesség et és biztonság ot kínál? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN! VPN- gyorsító technológiánk villámgyors kapcsolatokat biztosít, míg fejlett biztonsági protokolljaink biztonságosan és privát módon tartják online tevékenységeit.De mi van akkor, ha még nagyobb sebességre van szüksége? Itt lép be az iSharkVPN proxykonfigurálási funkciója. A proxyszerver konfigurálásával tovább optimalizálhatja VPN-kapcsolatát a maximális sebesség és teljesítmény érdekében.Tehát mi is pontosan a proxyszerver, és hogyan működik az iSharkVPN-nel? Lényegében egy proxyszerver közvetítőként működik az eszköz és az internet között. Ahelyett, hogy közvetlenül hozzáférne a webhelyekhez és az online szolgáltatásokhoz, készüléke először a proxyszerverhez csatlakozik, amely ezután lekéri a kért adatokat, és visszaküldi azokat a készülékére.Ha konfigurál egy proxyszervert az iSharkVPN-en belül, kiválaszthat egy olyan helyet, amely közelebb van az elérni kívánt webhelyekhez vagy szolgáltatásokhoz. Ez segíthet csökkenteni a késleltetést és növelni a sebességet, különösen olyan tevékenységeknél, mint az online játékok vagy a videostreamelés.De ez még nem minden. A proxyszerver konfigurálása segíthet a földrajzi korlátozások és a cenzúra megkerülésében is. Ha egy másik országban található proxyszerverhez csatlakozik, olyan tartalmakhoz férhet hozzá, amelyek blokkolva lehetnek az Ön régiójában.Tehát ha olyan VPN-szolgáltatást keres, amely egyszerre kínál sebességet és biztonságot, plusz a konfiguráló proxy funkciót, akkor az iSharkVPN a tökéletes választás. Próbálja ki még ma, és tapasztalja meg a különbséget!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével konfigurálhatja a proxyt, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.