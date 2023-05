Szerezze meg a végső VPN-élményt az iSharkVPN gyorsító és proxy funkcióival

2023-05-05 22:37:08

Belefáradt a lassú internet sebesség be és a pufferelésbe, miközben kedvenc műsorait és filmjeit online streameli? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az IsharkVPN gyorsító az isharkVPN által kínált funkció, amely növeli az internet sebesség ét és csökkenti a pufferelést, zökkenőmentes online élményt biztosítva. Az isharkVPN gyorsítóval gyorsabb letöltési és feltöltési sebességet, gördülékenyebb online játékot és megszakítás nélküli streamelést élvezhet.De mi is pontosan a proxy, és hogyan veszi figyelembe az isharkVPN-gyorsítót?A proxy egy olyan szerver, amely közvetítőként működik az eszköz és az internet között. Amikor proxyszerveren keresztül csatlakozik az internethez, az online forgalom ezen a szerveren keresztül lesz irányítva, nem pedig közvetlenül arra a webhelyre vagy szolgáltatásra, amelyet elérni próbál. Ez számos előnnyel járhat, például megnövekedett adatvédelemmel és biztonság gal, valamint jobb internetsebességgel.Az IsharkVPN gyorsító proxyszervereket használ az internet sebességének optimalizálására és a pufferelés csökkentésére. Az online forgalom optimalizált proxyszervereken keresztül történő irányításával az isharkVPN Accelerator segítségével gyorsabb online sebességet és gördülékenyebb adatfolyamot érhet el, még a csúcsforgalom idején is.Az isharkVPN-gyorsítón kívül az isharkVPN számos egyéb funkciót kínál az online élmény javítására, beleértve az erős titkosítást az online adatvédelem és a biztonság védelme érdekében, a naplózás tilalmát az adatok titkosságának megőrzése érdekében, valamint a földrajzilag korlátozott tartalmakhoz való hozzáférést.Miért elégedne meg a lassú internetsebességgel és puffereléssel, amikor villámgyors sebességet és zökkenőmentes adatfolyamot élvezhet az isharkVPN-gyorsítóval? Regisztráljon még ma az isharkVPN-re, és tapasztalja meg a különbséget!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mi egy proxy, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.