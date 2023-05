Növelje VPN-élményét az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-05 22:37:16

Eleged van a lassú internetezésből streamelés vagy online játék közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN-gyorsítóval többé nem kell aggódnia a pufferelés vagy a késés miatt kedvenc tevékenységei során. Fejlett technológiánk optimalizálja internetkapcsolatát, hogy a lehető leggyorsabb sebesség et biztosítsa, lehetővé téve, hogy teljes mértékben élvezze az online élményt.A gyorsítón kívül az isharkVPN egy „What's my dns” nevű funkciót is kínál. Ez az eszköz lehetővé teszi a DNS (Domain Name System) beállításainak ellenőrzését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok megfelelően vannak konfigurálva az optimális teljesítmény érdekében. A what's my dns segítségével könnyen diagnosztizálhat és kijavíthat minden olyan problémát, amely lassú internetsebességet okozhat.Az isharkVPN-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleinknek a lehető legjobb internetes élményt nyújtsuk. Próbálja ki a gyorsítónkat és a DNS-funkcióim még ma, és fedezze fel az isharkVPN kényelmét és sebességét.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mi az én DNS-em, élvezheti a 100%-os biztonság os böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.